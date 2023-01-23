『Intel CPU コア 2 エクストリーム プロセッサ x7800 2.60 GHz fsb800mhz 4 MB fcpga6 トレイ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 16分に出品され03月16日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,989円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Intel CPU コア 2 エクストリーム プロセッサ x7800 2.60 GHz fsb800mhz 4 MB fcpga6 トレイ



【商品説明】

・クロック速度 - 2.6GHz。

・バス/コア比 -- 13。

・プロセッサータイプ - Intel Core 2 Extreme

・製品タイプ - CPU。



【サイズ】

高さ : 2.54 cm

横幅 : 2.54 cm

奥行 : 2.54 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。