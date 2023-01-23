『NAGAOKA BT815 (スケルトンブルー) 完全ワイヤレスイヤホン bluetoothイヤホン ナガオカ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 45分に出品され04月01日 03時 45分に終了予定です。即決価格は7,989円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イヤホン本体
【商品名】
NAGAOKA BT815 (スケルトンブルー) 完全ワイヤレスイヤホン bluetoothイヤホン ナガオカ
【商品説明】
・Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 スケルトン完全ワイヤレスイヤホン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。
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落札価格7989円
691 入札履歴
終了
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