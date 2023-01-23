『ナノブロック 大きなクリスマスツリー 2013 NBH-058【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 57分に出品され03月26日 20時 57分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナノブロック 大きなクリスマスツリー 2013 NBH-058



【商品説明】

・対象年齢 :12歳から

・対象性別 :男女共用



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。