『合鹿製紙 お花紙 五色鶴 500枚 さくら 10冊 No.20-10P【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 14時 59分に出品され03月13日 14時 59分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【特徴】ペーパーフラワーに最適なお花紙

【仕様】20色のバリエーション

【サイズ】248mm×192mm

【入数】500枚×10冊

【素材】色京花