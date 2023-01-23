『Sungmor 植木鉢 合成樹脂 アンティーク おしゃれ 北欧 飾り物 花瓶 室内 屋外 うさぎ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 22時 36分に出品され04月01日 22時 36分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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合成樹脂で作られて、丈夫で軽くて、耐久性がいい。花瓶として使うのもOK。

かわいいうさぎの形をしている。実用性だけではなく、いい飾りになる。

室内、屋外、テーブル、居間、ベランダ、いろんな場合に適用。

友達、家族への理想的なプレゼント。特にお花束と一緒に送るのは悪くない選択。

サイズ：28 * 23 * 37cm / 11 * 9 * 14.5inch