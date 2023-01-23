『Welcome Wood 木製 スリムプランター SP90-CB 長さ90cm 奥行16cm 高さ21cm 容量18L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 21分に出品され03月17日 09時 21分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ウェルカムウッド(Welcome Wood)」より引用"



【商品名】

Welcome Wood 木製 スリムプランター SP90-CB 長さ90cm 奥行16cm 高さ21cm 容量18L



【商品説明】

・カラー カフェブラウン

・使用方法 : 土を直接入れて野外で使用できます!

・内寸 長さ86cm×奥行き12cm×深さ18cm

・外寸 長さ90cm×奥行き16cm×高さ21cm

・日本製

・木製 スリムプランター90 容量・約18リットル



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。