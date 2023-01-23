『マルカン ほっととり暖とまり木ヒーター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月14日 02時 54分に出品され05月14日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マルカン ほっととり暖とまり木ヒーター
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :11×6×22.5cm
・本体重量:0.2kg
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 22.60 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7988円
730 入札履歴
終了
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