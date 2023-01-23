『OAEZAEY キャットタワー 木製 猫 ハンモック付き 見晴台 キャットハウス 猫の部屋 多頭飼い 省スペース 据え置き型 登りやすい 麻【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 18時 45分に出品され03月09日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OAEZAEY キャットタワー 木製 猫 ハンモック付き 見晴台 キャットハウス 猫の部屋 多頭飼い 省スペース 据え置き型 登りやすい 麻



【商品説明】

・お手入れ簡単：キャットハウスには2個入り口があり、入り口はかわいい猫の形をしており、猫は自由に出入りできる。キャットタワーは木製で、お手入れはとても楽です。 組み立ても簡単で、夏でも冬でも使用できます。

・スペースを取らない：全体サイズ：52cm x 37cm x 130cm、キャットハウスサイズ：30 cmx 30 cm



【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 41.50 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 8.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。