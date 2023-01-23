『SuperDesign 犬 食器 猫 食器 ペット ボウル ステンレス 給食器 スタンド 傾斜がある 15度 食事をより気軽に メラミン製ス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 47分に出品され03月16日 01時 47分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SuperDesign 犬 食器 猫 食器 ペット ボウル ステンレス 給食器 スタンド 傾斜がある 15度 食事をより気軽に メラミン製ス



【商品説明】

・【サイズ】サイズ-Sボウルは160 mlの食品を入れて、Mボウルには350 mlの食品を入れ、Lボウルには700 mlの食べ物が入っています。

・【安全、上質な素材】食品級メラミン素材で作くるので、安全性が高いです。

・【安定性】滑り止め-底部は滑り止めのゴム製がある。食事中にボウルがずれていってしまうと溢れるのを防げます、そして地面に傷が防止します。

・【洗い易い】分離式デザイン、ボウルは取り外し可能で洗いやすい。食器洗い機で安全に洗うことができる。

・【食べやすい】15度の傾斜がある-食物が自然に集まり、食事中の体の負担をやわらげる。



【サイズ】

高さ : 21.20 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。