『SuperDesign 犬 食器 猫 食器 ペット ボウル ステンレス 給食器 スタンド 傾斜がある 15度 食事をより気軽に メラミン製ス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 47分に出品され03月16日 01時 47分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SuperDesign 犬 食器 猫 食器 ペット ボウル ステンレス 給食器 スタンド 傾斜がある 15度 食事をより気軽に メラミン製ス
【商品説明】
・【サイズ】サイズ-Sボウルは160 mlの食品を入れて、Mボウルには350 mlの食品を入れ、Lボウルには700 mlの食べ物が入っています。
・【安全、上質な素材】食品級メラミン素材で作くるので、安全性が高いです。
・【安定性】滑り止め-底部は滑り止めのゴム製がある。食事中にボウルがずれていってしまうと溢れるのを防げます、そして地面に傷が防止します。
・【洗い易い】分離式デザイン、ボウルは取り外し可能で洗いやすい。食器洗い機で安全に洗うことができる。
・【食べやすい】15度の傾斜がある-食物が自然に集まり、食事中の体の負担をやわらげる。
【サイズ】
高さ : 21.20 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 31.50 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7988円
166 入札履歴
終了
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