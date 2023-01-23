『をjonsbo CR1200E 9センチメートルcpuクーラー2銅ヒートパイプタワーrgb 3Pin冷却ファンヒートシンクライトファンラジエーターve【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 14時 19分に出品され04月13日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
冷却ファンCR1200E 9cm，銅，2つのヒートパイプ，rgb，3ピン，ヒートシンク，ファン，ラジエーター
機能:
2 6mm純銅製ヒートパイプ、フィンプロセスで、ヒートパイプとフィンをしっかりと接続し、熱伝導がスムーズになります。
フィンプロセスは、フィンとフィンの間の換気スペースを確保するだけでなく、フィン間の熱伝導をよりスムーズにします。
2つのヒートパイプがCPUに直接接触するため、熱を問題なくすばやくヒートパイプとフィンに伝達できます。
9cmのカラー発光ファン、ソフトライトファンブレードと組み合わせたカラー照明効果は、熱放散性能を考慮して、光効果の装飾を追加して、異なる美しさを発見しました。
統合されたトップパネルがヒートパイプの硬化端をカバーし、シンプルなデザインスタイルがラジエーターの全体的な調整と美的性を向上させます。
仕様:
適用可能なプラットフォーム:
Intelプラットフォーム: lga 1200/775/1150/1151/1155/1156
Amdプラットフォーム: am4/am3 +/am3/am2 +/am2/fm2 +/fm2/f
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落札価格7988円
959 入札履歴
終了
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