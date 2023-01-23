『CHOPIN(ショパン) 子供 女の子 フォーマル 8936-9500 半袖 丸衿ワンピース (140， ネイビー)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 00時 36分に出品され04月01日 00時 36分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

CHOPIN(ショパン) 子供 女の子 フォーマル 8936-9500 半袖 丸衿ワンピース (140， ネイビー)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。