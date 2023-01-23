『ヘッドカバー ドライバー DR 440cc 460cc用カバー ウッド用カバー FW ユーティリティUT用カバー ヘッドカバー 1番3番5番【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 18時 59分に出品され04月09日 18時 59分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヘッドカバー ドライバー DR 440cc 460cc用カバー ウッド用カバー FW ユーティリティUT用カバー ヘッドカバー 1番3番5番



【商品説明】

・1番3番5番7番 4点 セット

・イギリス国旗模様

・ヘッドカバー ドライバー DR 440cc 460cc用カバー ウッド用カバー FW ユーティリティUT用カバー ヘッドカバー

・数量： 4点

・材質：高級PUレザー



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 33.70 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。