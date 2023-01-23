『ヘッドカバー ドライバー DR 440cc 460cc用カバー ウッド用カバー FW ユーティリティUT用カバー ヘッドカバー 1番3番5番【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 18時 59分に出品され04月09日 18時 59分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヘッドカバー ドライバー DR 440cc 460cc用カバー ウッド用カバー FW ユーティリティUT用カバー ヘッドカバー 1番3番5番
【商品説明】
・1番3番5番7番 4点 セット
・イギリス国旗模様
・ヘッドカバー ドライバー DR 440cc 460cc用カバー ウッド用カバー FW ユーティリティUT用カバー ヘッドカバー
・数量： 4点
・材質：高級PUレザー
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 26.10 cm
奥行 : 33.70 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Jan Craig(ジャンクレイグ) ハンドメイド ヘッドカバー ユーティリティ用 Navy/White/Red
¥ 7987
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落札価格7988円
724 入札履歴
終了
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