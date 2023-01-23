『Robert&Smith ゴルフ パターカバー ピンタイプホワイト本革 フルグレインレザー本革製マグネット開閉タイプ ゴルフ用品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 15時 50分に出品され04月04日 15時 50分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Robert&Smith ゴルフ パターカバー ピンタイプホワイト本革 フルグレインレザー本革製マグネット開閉タイプ ゴルフ用品
【商品説明】
・?Robert& Smith（ロバートアンドスミス）は、 オールドイングランドのテイストをコンセプトにしたゴルフブランドです。
・?ドライバー用はじめ、ウッドシリーズもあわせてどうぞ。
・?フルクレインレザーを使ったおそらく唯一のヘッドカバーです。
・?フルグレインレザーを贅沢に使った最高級本革パターカバーです。
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7988円
260 入札履歴
終了
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