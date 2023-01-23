『デサント バックパック リュックサック 旧モデル PCポケット 再帰反射 30L 通勤 通学 部活 MOVESPORT BLKM2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 07分に出品され03月18日 13時 07分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント バックパック リュックサック 旧モデル PCポケット 再帰反射 30L 通勤 通学 部活 MOVESPORT BLKM2



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ50cmxヨコ30cmxマチ16cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル

・重量:760g



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 43.50 cm

奥行 : 52.50 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ デサント

バックパック

リュックサック

旧モデル

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