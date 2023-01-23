『レザックス クラブケース 千葉ロッテマリーンズ ラウンドスタンドバッグ ブラック LMCC-1451【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 31分に出品され05月02日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

レザックス クラブケース 千葉ロッテマリーンズ ラウンドスタンドバッグ ブラック LMCC-1451



【商品説明】

・サイズ:5-6本入れ

・素材:合成繊維(ポリエステル)

・重量:1kg



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 18.30 cm

奥行 : 81.00 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。