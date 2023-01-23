『IKKI イッキ オールインワンジェル オールインワン 化粧水 美容液 乳液 保湿 保湿クリーム スキンケア メンズスキンケア メンズ 10【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 00時 11分に出品され03月10日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

IKKI イッキ オールインワンジェル オールインワン 化粧水 美容液 乳液 保湿 保湿クリーム スキンケア メンズスキンケア メンズ 10



【商品説明】

・4つの厳選成分の独自配合 ?浸透（※）コメ発酵液 ?当帰エキス ?ウメ果実エキス ?月桃葉エキス ※角質層まで

・パラベンフリー、香料フリー、着色料フリーの無添加処方で肌への余計な負担を防ぎます

・メンズスキンケアブランドIKKI（イッキ）のオールインワン美容液です。

・浸透（※）コメ発酵液を贅沢に配合したとろりとした感触で、一気に潤いと活力みなぎる肌へ ※角質層まで

・肌のベタつき、乾燥を徹底ケアする天然由来の浸透（※）コメ発酵液と3つの保湿成分で乾燥肌／脂性肌の原因をカバー。 ※角質層まで



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。