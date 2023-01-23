『キャリーバッグ ドイツTRIXIE ウイングエアラインペットキャリア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 09分に出品され02月13日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ドイツTRIXIE】社の飛行機などのシートの下に置くことができるキャリーバッグ！上部とサイドの両方からペットが出入りできます。ショルダーは取り外し可能。４面メッシュになっているので通気性もよく、中のペットの様子が一目瞭然です。正面に必要なものを入れておけるポケット付。中に取り外し可能なマットも完備！耐荷重は20kg 【使用時サイズ】幅46×奥行28×高さ23cm 【キャリーバック、キャリーバッグ、トート、スリング、コンテナ、ショルダー、お出かけ、お散歩、ドライブ、アウトドア】