『タニタ 体重 体組成計 50g 日本製 ホワイト BC-331 WH ダブル液晶採用でわかりやすく見やすい 立掛け収納OK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 07時 18分に出品され03月18日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

タニタ 体重 体組成計 50g 日本製 ホワイト BC-331 WH ダブル液晶採用でわかりやすく見やすい 立掛け収納OK



【商品説明】

・サイズ:約幅310×奥行274×高さ33mm

・体重:0~100kg/50g単位、100~150kg/100g単位

・本体重量(kg):1.3

・電源:DC6V(単3形アルカリ乾電池×4本)



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 32.60 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。