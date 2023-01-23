『バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 20時 33分に出品され04月30日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ネイビー
【商品説明】
・ソール素材または裏地: ナイロン
・タテ15cmxヨコ21.5cmxマチ5.5cm
・メイン素材: 合成皮革
・原産国:日本
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー，ナイロン
・表地:合成皮革/裏地:ナイロン
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7987円
467 入札履歴
終了
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