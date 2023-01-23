『ボンネットダンパー セルシオ UCF20/UCF21 エンジンフードダンパー 左右セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 02時 47分に出品され04月16日 02時 47分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボンネットダンパー セルシオ UCF20/UCF21 エンジンフードダンパー 左右セット



【商品説明】

・セット内容 ボンネットダンパー本体×2（左右1セット）

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・利かなくなったダンパーは超危険！ 愛車に"食べられちゃう"前にスムーズで安全な開閉を取り戻しましょう。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。