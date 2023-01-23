『特大 ビーズクッション ビーズソファ 背もたれ かわいい 可愛い 座椅子 座布団 人をダメにするソファ 極小ビーズ カバー (ネイビーブルー【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 14時 35分に出品され03月15日 14時 35分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
特大 ビーズクッション ビーズソファ 背もたれ かわいい 可愛い 座椅子 座布団 人をダメにするソファ 極小ビーズ カバー (ネイビーブルー
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
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重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7980
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¥ 7980
落札価格7987円
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終了
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