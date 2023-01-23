『赤ちゃんの城 タオルケット 120×85cm 無撚糸 シルキーホワイト 日本製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 53分に出品され03月07日 00時 53分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 赤ちゃんの城 タオルケット 120×85cm 無撚糸 シルキーホワイト 日本製