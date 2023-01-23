『フォードマ パソコンケース JAFFE カモフラ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 19分に出品され03月11日 20時 19分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Fordma(フォードマ)」より引用"



【商品名】

フォードマ パソコンケース JAFFE カモフラ



【商品説明】

・タテ26cmxヨコ35cmxマチ2cm

・ポケットの数:2(外側1/内側1)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:220g



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。