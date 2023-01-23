『ショルダーバッグ (アウトドアプロダクツ) OUTDOOR PRODUCTS 大容量 メンズ レディース 大人 A4 大容量 通勤 通学 1【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 19時 40分に出品され03月23日 19時 40分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(アウトドアプロダクツ) OUTDOOR PRODUCTS ショルダーバッグ 大容量 メンズ レディース 大人 A4 大容量 通勤 通学 1



【商品説明】

・サイズ：横34×縦30×奥行16cm

・容量：約15L

・素材：ポリエステル100%

・重量：約380g

・ストラップの種類: ショルダー， クロスボディ

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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