『ショルダーバッグ (アウトドアプロダクツ) OUTDOOR PRODUCTS 大容量 メンズ レディース 大人 A4 大容量 通勤 通学 1【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 19時 40分に出品され03月23日 19時 40分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(アウトドアプロダクツ) OUTDOOR PRODUCTS ショルダーバッグ 大容量 メンズ レディース 大人 A4 大容量 通勤 通学 1
【商品説明】
・サイズ：横34×縦30×奥行16cm
・容量：約15L
・素材：ポリエステル100%
・重量：約380g
・ストラップの種類: ショルダー， クロスボディ
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7987円
741 入札履歴
終了
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