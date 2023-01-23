『バリスティクス ペグ ハンマー キャリー マルチカムブラック BALLISTICS PEG ＆HAMMER CARRY BSA-1913【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 03時 12分に出品され04月29日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テント部品、アクセサリー
【商品名】
バリスティクス ペグ ハンマー キャリー マルチカムブラック BALLISTICS PEG ＆HAMMER CARRY BSA-1913
【商品説明】
・【ご注意】大判生地を裁断して作っている為、柄の出方には個体差があります。予めご了承下さい。
・【サイズ】(約)幅11×奥行6.5×高さ37cm 【重さ】約230g
・【パッケージ】ビニール袋入り ※仕様は予告なく変更する場合があります。
・【ブランド】BALLISTICS / バリスティクス
・【素材】表地：コーデュラナイロン(ナイロン100%)
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 27.40 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7987円
142 入札履歴
終了
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