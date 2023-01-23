『バリスティクス ペグ ハンマー キャリー マルチカムブラック BALLISTICS PEG ＆HAMMER CARRY BSA-1913【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 03時 12分に出品され04月29日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 テント部品、アクセサリー

【商品名】

バリスティクス ペグ ハンマー キャリー マルチカムブラック BALLISTICS PEG ＆HAMMER CARRY BSA-1913



【商品説明】

・【ご注意】大判生地を裁断して作っている為、柄の出方には個体差があります。予めご了承下さい。

・【サイズ】(約)幅11×奥行6.5×高さ37cm 【重さ】約230g

・【パッケージ】ビニール袋入り ※仕様は予告なく変更する場合があります。

・【ブランド】BALLISTICS / バリスティクス

・【素材】表地：コーデュラナイロン(ナイロン100%)



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。