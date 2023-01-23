『Fosi Audio BT10A Bluetooth 5.0 アンプ ステレオアンプ 50W x2 HI-FI小型高低音 2チャンネル デジ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 16時 21分に出品され04月03日 16時 21分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
オーディオ用パワーアンプ
【商品名】
Fosi Audio BT10A Bluetooth 5.0 アンプ ステレオアンプ 50W x2 HI-FI小型高低音 2チャンネル デジタル クラスD レシーバーベース パッシブスピーカー 増幅器 家庭用 電源アダプタ付き
【商品説明】
・【Bluetooth + 3.5mm AUX入力】最大50WX
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 22.60 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
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Fosi Audio BT10A Bluetooth 5.0 アンプ ステレオアンプ 50W x2 HI-FI小型高低音 2チャンネル デジ
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落札価格7987円
710 入札履歴
終了
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