Fosi Audio BT10A Bluetooth 5.0 アンプ ステレオアンプ 50W x2 HI-FI小型高低音 2チャンネル デジ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

オーディオ用パワーアンプ

【商品名】

Fosi Audio BT10A Bluetooth 5.0 アンプ ステレオアンプ 50W x2 HI-FI小型高低音 2チャンネル デジタル クラスD レシーバーベース パッシブスピーカー 増幅器 家庭用 電源アダプタ付き

【商品説明】

・【Bluetooth + 3.5mm AUX入力】最大50WX

【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

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