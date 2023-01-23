『[枚数限定][限定版]【初回生産限定】うちの会社の小さい先輩の話 Blu-ray第1巻/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 42分に出品され03月19日 14時 42分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品 番：HDMPXA-340発売日：2023年10月25日発売出荷目安：発売日前日種類:Blu-ray初回生産限定/CD付/描き下ろしジャケット+描き下ろしスリーブ仕様ウチノカイシャノチイサイセンパイノハナシダイ１カン