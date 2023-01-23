『スポーツ用品 molten(モルテン) バスケットボール用 作戦盤 (NEWコー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 09時 57分に出品され04月16日 09時 57分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他スポーツ用品
【商品名】
molten(モルテン) バスケットボール用 作戦盤 (NEWコートデザイン) SB0050
【商品説明】
・バスケットボール用作戦盤(新ルール改定デザイン)
・ボードサイズ: 45×30.5cm (台湾製)
・付属品: 赤黒ペン各1本・マグネット・簡易型キャリー袋
【サイズ】
高さ : 5.33 cm
横幅 : 37.85 cm
奥行 : 52.07 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7987円
925 入札履歴
終了
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