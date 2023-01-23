『パイオニア S3wireless ヘッドホン SE-S3BT:Bluetooth/ 密閉型/ブルー SE-S3BT(L)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 07時 33分に出品され04月09日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Pioneer」より引用"



【商品名】

パイオニア S3wireless ヘッドホン SE-S3BT:Bluetooth/ 密閉型/ブルー SE-S3BT(L)



【商品説明】

・コンパクトサイズでも大口径40mmドライバー採用でパワフルな低音再生

・スマートに持ち運べるコンパクト設計

・ハウジングに配置されたボタンで直感操作

・ハウジングやイヤーパッドを同色で合わせたワントーンデザイン

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・時間が無い時でも安心。ファストチャージ機能を搭載

・時間を忘れて音楽を楽しめる、最大25時間のスタミナバッテリー

・最新のBluetooth version 5.0に準拠



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 13.80 cm

奥行 : 22.90 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。