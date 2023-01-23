『シンセイ 遮光ネット 白 70% 1m×50m【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 47分に出品され03月08日 03時 47分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シンセイ 遮光ネット 白 70% 1m×50m



【商品説明】

・材質:ネット/PE、 ハトメ/アルミニウム、 中国製。



【サイズ】

高さ : 19.99 cm

横幅 : 19.99 cm

奥行 : 105.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。