『シンセイ 遮光ネット 白 70% 1m×50m【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 47分に出品され03月08日 03時 47分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シンセイ 遮光ネット 白 70% 1m×50m
【商品説明】
・材質:ネット/PE、 ハトメ/アルミニウム、 中国製。
【サイズ】
高さ : 19.99 cm
横幅 : 19.99 cm
奥行 : 105.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7986円
908 入札履歴
終了
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