『照明器具 おしゃれ ホワイト ブラック モダン シーリングライト 天井照明 ペンダント ライトリビング照明 居間ライト 調光調色 LED対応 北欧 リモコン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 05時 24分に出品され04月21日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 kJー照明器具



※【2年保証】問題があればすぐ再手配させていただきます。

※【取付方法】引っ掛けシーリングは対応。

※注意：大型荷物のため、品質不良以外の場合は返品返金不可となりま！

※輸送時にダンボール箱が壊れる恐れがあります。

※【使用方法】

白色光/暖色光/三色変光--壁に設置されたスイッチ

無極調光--リモコン操作



均耐用寿命：50000（h）

電圧：110V

重量：約3kg

素材: 本体素材 合金シェード

PSE商品検査と電気販売資格あり

適用範囲：書斎、寝室、レストラン、リビング、廊下、展示室、ホテルの客室



照明器具サイズ（選択可能）：

直径50*50*H6cm パワー：31ｗ 適用面積：5畳‐12畳



照明色（選択可能）：

白色光

暖色光

三色変光

無極調光（リモコンがある）



照明器具色：ブラック