MARSHAL SHELTER 【据え置き】 3.5インチ 外付け HDD 【4TB】 据え置き USB 3.0 搭載 TV録画対応 ハードディスク【2024年最新】

商品情報

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【USB3.0接続で高速転送】 USB3.0接続が可能で、今までデータの転送に時間の掛かっていた動画や写真データ が 高速で転送が可能です。USB2.0に比べて約5倍のスピードで転送します。 従来の USB2.0でも従来通りそのままご使用可能です。※弊社テスト環境での実測値です。転送速度はご使用の環境により異なることがありますのでご了承ください。

【PC電源連動機能搭載】 PCの電源をOFFにすれば、本製品に接続したHDDの回転も即座に停止します。 本製品の電源を切り忘れても安心して使用できます。

【ACCESS&POWER LEDを後面に設置】 LEDの明るさが気にならないようにLEDを背面に設置しました。

【NTFS フォーマット 形式モデル】推奨OS:Windows10 / Windows 8.1 / 8 / 7 (Mac OS等でもご使用いただけます ※要FAT32

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