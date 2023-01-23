『遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 広角配光 非調光 温白色 黒 ERS4664BB【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 59分に出品され03月13日 18時 59分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】メーカー:遠藤照明 型番:ERS4664BB 商品名:LEDスポットライト LEDZ ARCHIシリーズ プラグタイプ 電源内蔵 110Vφ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W器具相当 600TYPE 非調光タイプ 光色:温白色 色温度(K):3500 電圧(V):100 消費電力(W):7.7 定格光束(lm):647 演色(Ra):96 固有エネルギー消費効率(lm/W):84.0 配光():広角配光 29 LED光源寿命(h):40000 角度():首振 130、回転 360 LED交換不可 調光不可 LEDモジュール付 グリーン購入法適合品 質量(kg):0.6 材質:本体 アルミダイキャスト(黒艶消)
遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 広角配光 非調光 電球色(3000K) 黒 ERS6222B
¥ 7986
東京メタル シーリングファン60WE26白熱電球×4灯使用可(電球別売) TKM-42AB4LKNDZ
¥ 7986
共同照明 シーリングライト 4灯 8畳 シーリングスポットライト 調光 調色 9W LED電球 60W形相当付き GT-DJX-2D-9WT
¥ 7986
共同照明 シーリングライト 8畳 調光 調色LED電球60W形付き ナチュラル GT-DJX-2W-9WT-2 天井照明 リモコン対応 4灯
¥ 7986
HotaluX LED洋風ペンダントライト 調光タイプ?6畳 HCDA0658-X
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 超広角配光 電球色 黒 ERD6044B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 超広角配光 電球色 白 ERD6044W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 超広角配光 温白色 黒 ERD6043B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 超広角配光 温白色 白 ERD6043W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 超広角配光 ナチュラルホワイト(4000K) 黒 ERD6042B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 超広角配光 ナチュラルホワイト(4000K) 白 ERD6042W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 電球色 黒 ERD6040B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 電球色 白 ERD6040W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 温白色 黒 ERD6039B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 温白色 白 ERD6039W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 ナチュラルホワイト(4000K) 黒 ERD6038B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 ナチュラルホワイト(4000K) 白 ERD6038W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 電球色 黒 ERD6036B+FX-391NA
¥ 7986
落札価格7986円
226 入札履歴
終了
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