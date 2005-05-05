『サンコー THANKO まとめて美味しく作り置き 低温調理器用6列タンク S-SCT21T【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 02時 08分に出品され04月17日 02時 08分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンコー THANKO まとめて美味しく作り置き 低温調理器用6列タンク S-SCT21T



【商品説明】

・タンクサイズ 高さ200×幅325×奥行265(mm)

・内容品 タンク、蓋、ラック(ラック本体・仕切り×5・取っ手×2)、日本語取扱説明書

・素材 タンク/ポリカーボネート、ラック/ステンレス

・耐熱耐冷 耐熱100度/耐冷-40度

・食材が浮かない！仕切り付きで作り置きができる低温調理器用タンク



【サイズ】

高さ : 20.20 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 1.96 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。