遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 温白色 黒 ERD6426B+FX-391NA【年末の贈り物】

商品情報

【仕様】 「魅せる」ことにこだわった配光・光色・機能。眩しさを抑え、対象物の魅力を最大限に引き出すユニバーサルダウンライト。灯体上下アジャスト機構で2通りの使い方が可能。灯体奥位置(首振り35)は灯体が枠から出ない為、天井面がフラットですっきりしたイメージに仕上がります。灯体下位置(首振り45)は灯体を引き下げることで45まで可動する為、高い位置への照射が可能です。DUALシリーズの配光は、均一に照射する配光や単にポイントのみを照射する配光ではなく、光の広がりは確保しつつ中心に高い照度ピークを作る配光制御を行っています。これにより、明るい商業施設空間でも重要なヴィジュアルポイント(VP)を際立たせ、対象物の魅力を最大限に引き出します。狙い通りの演出を可能にする4種類の配光角。レンズと反射板を組合せた配光制御により、光源の光を無駄な