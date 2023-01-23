『遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 温白色 黒 ERD6426B+FX-391NA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 05時 25分に出品され03月30日 05時 25分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】 「魅せる」ことにこだわった配光・光色・機能。眩しさを抑え、対象物の魅力を最大限に引き出すユニバーサルダウンライト。灯体上下アジャスト機構で2通りの使い方が可能。灯体奥位置(首振り35)は灯体が枠から出ない為、天井面がフラットですっきりしたイメージに仕上がります。灯体下位置(首振り45)は灯体を引き下げることで45まで可動する為、高い位置への照射が可能です。DUALシリーズの配光は、均一に照射する配光や単にポイントのみを照射する配光ではなく、光の広がりは確保しつつ中心に高い照度ピークを作る配光制御を行っています。これにより、明るい商業施設空間でも重要なヴィジュアルポイント(VP)を際立たせ、対象物の魅力を最大限に引き出します。狙い通りの演出を可能にする4種類の配光角。レンズと反射板を組合せた配光制御により、光源の光を無駄な
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 ナチュラルホワイト(4200K) 黒 ERD6425B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 ナチュラルホワイト(4200K) 白 ERD6425W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 電球色(2800K) 黒 ERD6037B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 電球色(2800K) 白 ERD6037W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 電球色(3000K) 黒 ERD6424B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 電球色(3000K) 白 ERD6424W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 温白色 黒 ERD6423B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 温白色 白 ERD6423W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 ナチュラルホワイト(4200K) 黒 ERD6422B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 ナチュラルホワイト(4200K) 白 ERD6422W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 電球色(2800K) 黒 ERD6033B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 電球色(2800K) 白 ERD6033W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 電球色(3000K) 黒 ERD6421B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 電球色(3000K) 白 ERD6421W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 温白色 黒 ERD6420B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 温白色 白 ERD6420W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 ナチュラルホワイト(4200K) 黒 ERD6419B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 ナチュラルホワイト(4200K) 白 ERD6419W+FX-391NA
¥ 7986
落札価格7986円
550 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！