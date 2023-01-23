『遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 ナチュラルホワイト(4200K) 白 ERD6422W+FX-391NA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 54分に出品され03月08日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】 「魅せる」ことにこだわった配光・光色・機能。眩しさを抑え、対象物の魅力を最大限に引き出すユニバーサルダウンライト。灯体上下アジャスト機構で2通りの使い方が可能。灯体奥位置(首振り35)は灯体が枠から出ない為、天井面がフラットですっきりしたイメージに仕上がります。灯体下位置(首振り45)は灯体を引き下げることで45まで可動する為、高い位置への照射が可能です。DUALシリーズの配光は、均一に照射する配光や単にポイントのみを照射する配光ではなく、光の広がりは確保しつつ中心に高い照度ピークを作る配光制御を行っています。これにより、明るい商業施設空間でも重要なヴィジュアルポイント(VP)を際立たせ、対象物の魅力を最大限に引き出します。狙い通りの演出を可能にする4種類の配光角。レンズと反射板を組合せた配光制御により、光源の光を無駄な
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 温白色 黒 ERD6420B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 温白色 白 ERD6420W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 ナチュラルホワイト(4200K) 黒 ERD6419B+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 狭角配光 ナチュラルホワイト(4200K) 白 ERD6419W+FX-391NA
¥ 7986
遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 広角配光 非調光 電球色(2700K) 黒 ERS4413B
¥ 7986
遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 中角配光 非調光 電球色(2700K) 黒 ERS4412B
¥ 7986
遠藤照明 LED和風ペンダントライト 引掛シーリングタイプ 白熱球60W形×1相当 調光対応 E26口金 ランプ別売 巾φ600mm ERP7240NB
¥ 7986
遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光 電球色 鏡面コーン EFD8992W
¥ 7986
遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光 電球色 白コーン EFD8991W
¥ 7986
遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光 温白色 鏡面コーン EFD8990W
¥ 7986
遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光 温白色 白コーン EFD8989W
¥ 7986
遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光 ナチュラルホワイト(4000K) 鏡面コーン EFD8988W
¥ 7986
遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光 ナチュラルホワイト(4000K) 白コーン EFD8987W
¥ 7986
遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光 昼白色 鏡面コーン EFD8986W
¥ 7986
遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光 昼白色 白コーン EFD8985W
¥ 7986
遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光調色 昼光色〜電球色 鏡面コーン EFD8948W
¥ 7986
遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光調色 昼光色〜電球色 白コーン EFD8947W
¥ 7986
遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 広角配光 非調光 電球色(2700K) 白 ERS6223W
¥ 7986
落札価格7986円
86 入札履歴
終了
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