『遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 中角配光 ナチュラルホワイト(4200K) 白 ERD6422W+FX-391NA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 54分に出品され03月08日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】 「魅せる」ことにこだわった配光・光色・機能。眩しさを抑え、対象物の魅力を最大限に引き出すユニバーサルダウンライト。灯体上下アジャスト機構で2通りの使い方が可能。灯体奥位置(首振り35)は灯体が枠から出ない為、天井面がフラットですっきりしたイメージに仕上がります。灯体下位置(首振り45)は灯体を引き下げることで45まで可動する為、高い位置への照射が可能です。DUALシリーズの配光は、均一に照射する配光や単にポイントのみを照射する配光ではなく、光の広がりは確保しつつ中心に高い照度ピークを作る配光制御を行っています。これにより、明るい商業施設空間でも重要なヴィジュアルポイント(VP)を際立たせ、対象物の魅力を最大限に引き出します。狙い通りの演出を可能にする4種類の配光角。レンズと反射板を組合せた配光制御により、光源の光を無駄な