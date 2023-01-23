『遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光 電球色 白コーン EFD8991W【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 10分に出品され03月17日 13時 10分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】メーカー:遠藤照明 型番:EFD8991W 商品名:LEDベースダウンライト LEDZ Mid Powerシリーズ 一般型 高気密SB形 電源内蔵 FHT42W器具相当 1600TYPE 無線調光タイプ 調光率(%):5〜100 光色:電球色 色温度(K):3000 電圧(V):100〜242 消費電力(W):13.7 定格光束(lm):1262 演色(Ra):82 固有エネルギー消費効率(lm/W):92.1 配光():拡散配光 57 グレアカット():30 LED光源寿命(h):40000 埋込穴(mm):φ150 埋込深さ(mm):85 LED交換不可 ブローイング施工可 LEDモジュール付 無線モジュール付 グリーン購入法適合品 質量(kg):0.5 材質:枠・コーン アルミ(白艶消) 【ご注意】 ※配光は傾斜天井対応ではありません。
遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 広角配光 非調光 電球色(2700K) 白 ERS6223W
¥ 7986
遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 広角配光 非調光 電球色(2700K) 黒 ERS6223B
¥ 7986
遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 広角配光 非調光 電球色(3000K) 白 ERS6222W
¥ 7986
遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 広角配光 非調光 温白色 白 ERS6221W
¥ 7986
遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 広角配光 非調光 温白色 黒 ERS6221B
¥ 7986
遠藤照明 LEDスポットライト プラグタイプ 広角配光 非調光 ナチュラルホワイト(4000K) 白 ERS6220W
¥ 7986
共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 調光 調色 LED電球40W形付き ブラウン GT-DJX-2D-6WT-2 天井照明 スポットライ
¥ 7986
コイズミ照明 陶器ペンダント フランジ AP45462L
¥ 7985
コイズミ照明 防雨・防湿型軒下シーリング 直付・壁付取付 FCL30W相当 昼白色 白色 AU45015L
¥ 7985
TOSHIBA(東芝)LEDシーリング 調光調色 10畳 LEDH8401A01-LC
¥ 7984
パナソニック XLX420PEDTLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ40形 埋込型 下面開放型 W150 非調光 Hf32型定格出力型器具相当 2500lm 昼光色
¥ 7983
パナソニック XLX420PEDTLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ40形 埋込型 下面開放型 W150 非調光 Hf32型定格出力型器具相当 2500lm 昼光色
¥ 7983
パナソニック XLX420PELTLE9 一体型LEDベースライト IDシリーズ40形 埋込下面開放型 W150 Hf32形定格出力型器具1灯相当 2500 lm 電球色
¥ 7983
パナソニック XLX420PELTLE9 一体型LEDベースライト IDシリーズ40形 埋込下面開放型 W150 Hf32形定格出力型器具1灯相当 2500 lm 電球色
¥ 7983
パナソニック XLX420PEVTLE9 一体型LEDベースライト IDシリーズ40形 埋込下面開放型 W150 Hf32形定格出力型器具1灯相当 2500 lm 温白色
¥ 7983
パナソニック XLX420PEVTLE9 一体型LEDベースライト IDシリーズ40形 埋込下面開放型 W150 Hf32形定格出力型器具1灯相当 2500 lm 温白色
¥ 7983
パナソニック XLX420PENTLE9 一体型LEDベースライト IDシリーズ40形 埋込下面開放型 W150 Hf32形定格出力型器具1灯相当 2500 lm 昼白色
¥ 7983
パナソニック XLX420PENTLE9 一体型LEDベースライト IDシリーズ40形 埋込下面開放型 W150 Hf32形定格出力型器具1灯相当 2500 lm 昼白色
¥ 7983
落札価格7986円
112 入札履歴
終了
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