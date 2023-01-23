『遠藤照明 LEDベースダウンライト 一般型 高気密SB形 埋込穴φ150mm 拡散配光 調光 電球色 白コーン EFD8991W【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 10分に出品され03月17日 13時 10分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】メーカー:遠藤照明 型番:EFD8991W 商品名:LEDベースダウンライト LEDZ Mid Powerシリーズ 一般型 高気密SB形 電源内蔵 FHT42W器具相当 1600TYPE 無線調光タイプ 調光率(%):5〜100 光色:電球色 色温度(K):3000 電圧(V):100〜242 消費電力(W):13.7 定格光束(lm):1262 演色(Ra):82 固有エネルギー消費効率(lm/W):92.1 配光():拡散配光 57 グレアカット():30 LED光源寿命(h):40000 埋込穴(mm):φ150 埋込深さ(mm):85 LED交換不可 ブローイング施工可 LEDモジュール付 無線モジュール付 グリーン購入法適合品 質量(kg):0.5 材質:枠・コーン アルミ(白艶消) 【ご注意】 ※配光は傾斜天井対応ではありません。 ※取り付けには電気工事士の資格をもつ方の工事が必要となります。