『サクソン SAXON 牛革製 ?型ハンドル付きショルダーバッグ (5045) 50450001 BK (BK)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 03時 04分に出品され03月26日 03時 04分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サクソン SAXON 牛革製 ?型ハンドル付きショルダーバッグ (5045) 50450001 BK (BK)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 手持ち

・ポケットの数:6(外側4/内側2)

・メイン素材: 表地: 牛革

・留め具の種類: ファスナー

・留め具の種類:ファスナー、ポケットの数:6(外側4/内側2)、ショルダーストラップ付き(全長135cm)、カードポケットの数:3

・表地: レザー

・表地: 牛革

・重量:450g;持ち手の全長:133cm



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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SAXON

牛革製

?型ハンドル付きショルダーバッグ

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