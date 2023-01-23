『サクソン SAXON 牛革製 ?型ハンドル付きショルダーバッグ (5045) 50450001 BK (BK)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 03時 04分に出品され03月26日 03時 04分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サクソン SAXON 牛革製 ?型ハンドル付きショルダーバッグ (5045) 50450001 BK (BK)
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 手持ち
・ポケットの数:6(外側4/内側2)
・メイン素材: 表地: 牛革
・留め具の種類: ファスナー
・留め具の種類:ファスナー、ポケットの数:6(外側4/内側2)、ショルダーストラップ付き(全長135cm)、カードポケットの数:3
・表地: レザー
・表地: 牛革
・重量:450g;持ち手の全長:133cm
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7986円
377 入札履歴
終了
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