『パラソル 約幅270cm 半円型 グリーン ポール：アルミニウム 組立品 ベース・テーブル別売り 庭 テラス バルコニー ベランダ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 05時 09分に出品され04月09日 05時 09分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ウッドデッキ等に。クランク付きで開閉も楽々な半円形 日よけ

パラソル 約幅270cm 半円型 グリーン ポール：アルミニウム 組立

パラソル 約幅270cm 半円型 グリーン ポール：アルミニウム 組立品 ベース・テーブル別売り 庭 テラス バルコニー ベランダ

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【商品名】 パラソル 約幅270cm 半円型 グリーン ポール：アルミニウム 組立品 ベース・テーブル別売り 庭 テラス バルコニー ベランダ 【ジャンル・特徴】 パラソル 日よけ 日除け サンシェード バルコニー ウッドデッキ ベランダ 庭 屋外 室外 店舗 お店 ショップ 飲食店 カフェ レストラン 備品 什器 アウトドア用品 プレゼント 贈り物 ギフト ぱらそる クランク 半円形 開閉簡単 [ PA-HM1820 270-38-5 Green ]/【型番】PA-HM1820 270-38-5 Green お庭やベランダ、テラスで気軽にリゾート気分。クランク付きで開閉も楽々。 商品サイズ(cm) W270×D270×H245 パラソル支柱：径3.8 重量(約) 3.3kg 材質 ポール：アルミニウム 骨組：金属(鉄) 傘：ポリエステル100% カラー グリーン 仕様 組立品 【組立てについて】 ・本品はお客様にて・・・続きは下へ