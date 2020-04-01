『SixTONESカレンダー 2020.4→2021.3 ([カレンダー])【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 02分に出品され03月20日 00時 02分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2020年1月22日にCDデビューが決定したSixTONES。この記念すべき初単独カレンダーは、6人で行く初めての海外に完全密着した超メモリアルな旅のアルバム。メンバーのいろんな表情をたっぷり見られるスクエアデザインの大型スケジュールノートです。付録として、水で濡らすとお風呂にも貼れる特殊素材のポスターカレンダー4枚(全8面)つき。A3サイズで、各メンバーの顔をほぼ実物大で見られます。一度しかないSixTONESのデビューイヤーを、いろんな表情の6人と一緒に過ごしてください。