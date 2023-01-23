『[Blu-Ray]BLACKFOX 豪華版 七瀬彩夏【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 05時 47分に出品され03月27日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray 七瀬彩夏 野村和也 解説:近未来の大都市の一角に佇む忍者屋敷。そこで暮らす忍者一族である石動家の長女・律花を主役にしたアニメ「BLACKFOX」と、日本に侍、そして忍者がいた時代、人里離れて暮らす忍者一族に生まれ育った石動律花を主役にした時代劇「BLACKFOX：Age of the Ninja」の2作品を収録。 特典:サウンドトラックCD／縮刷版劇場パンフレット（以上2点、初回生産分のみ特典）／ピクチャーレーベル／キャ... 販売元:東映ビデオ JAN:4988101206827 2010年代日本のアニメ映画 発売日:2019/12/18 登録日:2019/10/07 アニメアニメ映画