北欧調柄高級布団カバー 4点セット 掛け布団カバー シングル ダブル 花柄 植物柄 防ダニ ボックスシーツ ( 掛け布団カバー1点|シーツ1点|枕カバー2点 )【新年の贈り物】

商品情報

大胆なのに神秘的な北欧の調柄に魅了される。

細かな部分まで繊細に表現したプリント柄で、パステル調のモザイク柄との組み合わせのセンスも、

北欧デザイナーらしく秀逸。ほどよくハリのあるさらっとした素材で、オールシーズン使えます。



特徴

肌がチクチク、カサカサしない

洗濯をするたび、柔らかくなる

1年中使えるスグレモノ

高級 無添加天然繊維である。

夏は汗を気にせず寝苦しくない。

冬は朝まで暖かく寝れる。

お肌が痒くならない。やさしい肌触り、

ホコリが立たない。

パチパチ静電気が起きない。

セット内容：

1) 掛け布団カバー1枚

2) ベットシーツ1枚（ボックスシーツ或はフラットシーツ）

3) 枕カバー２枚(シングル/1枚)



カラー：画像の色。

サイズ：シングル、セミダブル、ダブル、クイーン

素 材：綿、サテン織り、上質ポリエステル（抗菌/防ダニ素材）

※素材は商品デザインによって、異なる場合がございます。

※掲載画像の色合いは、撮影状況やモニターの設定などの違いにより、実際の色合いと多少異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。