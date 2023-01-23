『JNデイパック(ネイビー)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 16分に出品され03月27日 08時 16分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Coleman(コールマン)」より引用"
【商品名】
JNデイパック(ネイビー)
【商品説明】
・Closure: ファスナー
・Height 17.8 x Width 11.1 x Depth 6.0 inches (45 x 28 x 15 cm).
・Made in Vietnam.
・Material: 表地: ポリエステル
・Outer Material: ポリエステル
・Outer material: Polyester.
・Storage Size: 21-30L
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 37.20 cm
奥行 : 49.60 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7986円
705 入札履歴
終了
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