『Luufan ワンショルダーバッグ メンズ 本革 ボディバッグ iPad mini収納 左右肩掛け レザー 斜め掛けバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月16日 08時 26分に出品され05月16日 08時 26分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Luufan ワンショルダーバッグ メンズ 本革 ボディバッグ iPad mini収納 左右肩掛け レザー 斜め掛けバッグ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 22.80 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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