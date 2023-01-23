『Luufan ワンショルダーバッグ メンズ 本革 ボディバッグ iPad mini収納 左右肩掛け レザー 斜め掛けバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月16日 08時 26分に出品され05月16日 08時 26分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Luufan ワンショルダーバッグ メンズ 本革 ボディバッグ iPad mini収納 左右肩掛け レザー 斜め掛けバッグ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 35.20 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7986円
222 入札履歴
終了
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