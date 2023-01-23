『E6系秋田新幹線（こまち）基本セット（3両） 【TOMIX・98500】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 23時 38分に出品され04月25日 23時 38分に終了予定です。即決価格は7,985円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
基本セット：動力付き
12から17号車の一部の窓が塞がれた姿を再現
屋根上滑り止めをグレーの印刷で再現
Z7編成以降のパンタグラフ横の遮音板形状を再現
可動幌装備、可動幌はZ7編成以降で採用された黒い外幌を再現
こまちロゴマーク 号車標記は印刷済み
98500 98501を組み合わせることで7両フル編成が再現可能
可動式パンタグラフ装備
フック U字型通電カプラー採用
新集電システム、銀色車輪採用
98500について
Z10編成の車番とグリーンカーマークは印刷済み
E5系などと連結する側のE611形の運転台側はTNカプラー装備
11 17号車の先頭部側面に貼付けられている
「Treasureland TOHOKU-JAPAN」ロゴマークを印刷で再現
ヘッドライト、テールライトは常点灯基板装備、E611形はON-OFFスイッチ付
ヘッドライトは白色LED、テールライトは赤色LEDによる点灯
フライホイール付動力、M-13モーター採用
98501について
車番は選択式で転写シート付属
Lionel O Scale Half Curved Track Section並行輸入
¥ 7980
Lionel FasTrack ストレートトラック並行輸入
¥ 7980
Lionel FasTrack 4.5インチ ストレートトラック並行輸入
¥ 7980
Lionel FasTrack O36 クォーターカーブ トラック ラージ並行輸入
¥ 7980
【送料無料】KATO Nゲージ 車止め線路C 50mm 2本入 20-048 鉄道模型用品並行輸入
¥ 7980
【送料無料】KATO Nゲージ 曲線線路 R315-15° 4本入 20-121 鉄道模型用品並行輸入
¥ 7980
【送料無料】KATO Nゲージ 曲線線路 R216-15° 4本入 20-171 鉄道模型用品並行輸入
¥ 7980
【送料無料】KATO Nゲージ フィーダー線路 62mm 1本入 20-041 鉄道模型用品並行輸入
¥ 7980
新品鉄道模型 1/160 E7系北陸・上越新幹線増結セットB(4両) [98532]
¥ 7980
新品鉄道模型 1/150 JR 169系電車 松本運転所・改座車 3両基本セット [98293]
¥ 7980
KATO Nゲージ 10-1697 N700S 新幹線 のぞみ 基本セット 4両 鉄道模型 電車
¥ 7980
KATO Nゲージ 10-1697 N700S 新幹線 のぞみ 基本セット 4両 鉄道模型 電車
¥ 7980
KATO Nゲージ ED78 1次形 3080-1 鉄道模型 電気機関車
¥ 7980
KATO Nゲージ 旧形客車 4両セット 茶 10-034 鉄道模型 客車
¥ 7980
KATO Nゲージ 東武鉄道8000系 更新車 先頭車2両増結セット 10-1649 鉄道模型 電車
¥ 7980
プラレール 長編成で走らせよう 新幹線 N700S確認試験車 中間車セット
¥ 7980
Nゲージ 10-333 165系低屋根増結 (3両)
¥ 7980
KATO Nゲージ 叡山電鉄900系 きらら レッド 10-411 鉄道模型 電車
¥ 7980
落札価格7985円
655 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！