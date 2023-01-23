E6系秋田新幹線（こまち）基本セット（3両） 【TOMIX・98500】【2025年の人気アイテム】

商品情報

基本セット：動力付き

12から17号車の一部の窓が塞がれた姿を再現

屋根上滑り止めをグレーの印刷で再現

Z7編成以降のパンタグラフ横の遮音板形状を再現

可動幌装備、可動幌はZ7編成以降で採用された黒い外幌を再現

こまちロゴマーク 号車標記は印刷済み

98500 98501を組み合わせることで7両フル編成が再現可能

可動式パンタグラフ装備

フック U字型通電カプラー採用

新集電システム、銀色車輪採用

98500について

Z10編成の車番とグリーンカーマークは印刷済み

E5系などと連結する側のE611形の運転台側はTNカプラー装備

11 17号車の先頭部側面に貼付けられている

「Treasureland TOHOKU-JAPAN」ロゴマークを印刷で再現

ヘッドライト、テールライトは常点灯基板装備、E611形はON-OFFスイッチ付

ヘッドライトは白色LED、テールライトは赤色LEDによる点灯

フライホイール付動力、M-13モーター採用

98501について

車番は選択式で転写シート付属