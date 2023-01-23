『アークライト キャリコ 完全日本語版 (1-4人用 30-45分 10才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 33分に出品され03月16日 21時 33分に終了予定です。即決価格は7,985円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト キャリコ 完全日本語版 (1-4人用 30-45分 10才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 24.60 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

キャリコ

完全日本語版

(1-4人用

30-45分

10才以上向け)

ボードゲーム