『アークライト キャリコ 完全日本語版 (1-4人用 30-45分 10才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 33分に出品され03月16日 21時 33分に終了予定です。即決価格は7,985円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト キャリコ 完全日本語版 (1-4人用 30-45分 10才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 24.60 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7985円
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終了
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