『連続テレビ小説 ちむどんどん 完全版 DVD BOX2(中古品)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 21時 41分に出品され04月17日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,985円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(中古品)
連続テレビ小説 ちむどんどん 完全版 DVD BOX2
【メーカー名】
NHKエンタープライズ
【メーカー型番】
【ブランド名】
NHKエンタープライズ
【商品説明】
連続テレビ小説 ちむどんどん 完全版 DVD BOX2
黒島結菜
お届け：受注後に再メンテ、梱包します。到着まで3日〜10日程度とお考え下さい。
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落札価格7985円
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