『B.AIR ビーエアー BIRD STRAP サックス用ストラップ スリム・ロング BSN-BP-S Sサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 44分に出品され03月06日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,985円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
B.AIR ビーエアー BIRD STRAP サックス用ストラップ スリム・ロング BSN-BP-S Sサイズ
【商品説明】
・V型プレート:プラスティック
・フック:スナップフック
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・今までにない機能性と、さらに自由自在にカスタマイズが可能になったサックス用バードストラップ
・革パッド:スリム・ロング / Bタイプ
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7985円
761 入札履歴
終了
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