『DIM クロスステッチキット Wreath Of All Seasons 並行輸入品 Dimensions Needlecrafts Cou【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 14時 14分に出品され03月06日 14時 14分に終了予定です。即決価格は7,984円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DIM クロスステッチキット Wreath Of All Seasons 並行輸入品 Dimensions Needlecrafts Cou
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 23.49 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7984円
881 入札履歴
終了
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