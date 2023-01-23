『スリムストッカー S6 34356【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 11時 31分に出品され05月04日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,984円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 取り寄せ品

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ドレッシングやレトルト食品、洗剤のボトル類などを一括収納!幅18cmのすき間も、引出しストッカーで収納スペースに!使いやすい高さ85cm。落ちたものが落下しづらいトレー型天板です。底面後方にはコロ式キャスター付き。掃除のときなど、容易に手前に動かす事ができます。

サイズ 幅18×奥行40×高さ85cm

個装サイズ：19×41×86cm 重量 3.8kg

個装重量：5000g 素材・材質 ポリプロピレン 仕様 完成品

引出しは抜け落ち防止のストッパー付き

引き出しサイズ:(S)幅12×奥行36×高さ10cm

製造国 日本



洗面台やシンク横で大活躍間違いなしのすき間ストッカー。







イメージ画像



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ドレッシングやレトルト食品、洗剤のボトル類などを一括収納!幅18cmのすき間も、引出しストッカーで収納スペースに!使いやすい高さ85cm。落ちたものが落下しづらいトレー型天板です。底面後方にはコロ式キャスター付き。掃除のときなど、容易に手前に動かす事ができます。

商品カテゴリ ヘルシーリビング 家具/収納 収納用品 家具、インテリア チェスト、衣類収納 チェスト、タンス

商品コード 0220bh